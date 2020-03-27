Сантьяго Бернабеу будут использовать как склад для хранения медикаментов

Помещения стадиона «Сантьяго Бернабеу», на котором свои матчи проводит мадридский «Реал», на время станут складами для предметов медицинского назначения



Департаменты клуба также организуют сбор финансовых и материальных пожертвований, закупку и дистрибуцию всего необходимого медицинским учреждениям для борьбы с коронавирусом (COVID-19).



Все медикаменты и оборудование будут храниться на «Бернабеу» и распределяться под контролем испанского правительства.

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