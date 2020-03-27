КАФУ: «Я люблю Месси, но даже он не сравнится с Неймаром»

Экс-игрок сборной Бразилии считает форварда ПСЖ лучшим игроком

  • 27.03.2020 12:02
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КАФУ: «Я люблю Месси, но даже он не сравнится с Неймаром»
© Barcelona Noticias. Кафу и Неймар

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу заявил, что никто в мире не сможет сравниться с нападающим ПСЖ Неймаром.

«По уровню мастерства ни один футболист в мире не может сравниться с Неймаром. Даже Месси, пусть я его очень и люблю. Неймар способен делать разницу на поле. Он должен брать на себя ответственность. Ему не хватает лидерских качеств. Неймар — надежда Бразилии.

С Неймаром на поле восемь соперников останутся за его спиной. Это дает дополнительное пространство. Это доказывает, что Неймар является игроком инопланетного уровня», - сказал Кафу.

Ранее сообщалось, что Месси останется в «Барселоне» только в случае возвращения Неймара.

 

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Источник — El Mundo Deportivo

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