Десять лет назад Лэмпард оформил покер в матче с Астон Виллой

27 марта 2010 года «Челси» в домашнем поединке 32-го тура АПЛ разбил «Астон Виллу» (7:1).
Четыре гола в том матче забил полузащитник Фрэнк Лэмпард. Игрок сборной Англии дважды отличился с игры и дважды с пенальти
Отметим, что по итогам сезона «синие» под руководством Карло Анчелотти взяли чемпионство, опередив на одно очко «Манчестер Юнайтед». «Астон Вилла» заняли шестое место, попав в зону еврокубков.
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Источник — Sport.ua
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