Арсенал нацелился на одного из лидеров Валенсии

Лондонский «Арсенал» нацелился на хавбека «Валенсии» Карлоса Солера.
Как сообщает английская пресса, в услугах 23-летнего испанца заинтересован тренер «канониров» Микель Артета. Ожидается, что за Солера «Арсеналу» придется заплатить около 50 млн евро.
В этом сезоне Солер сыграл 27 матчей за «Валенсию», забил 3 мяча.
Ранее сообщалось, что летом «Валенсию» также может покинуть Ферран Торрес.
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Источник — Sky Sports
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