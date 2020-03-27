Арсенал нацелился на одного из лидеров Валенсии

Лондонский «Арсенал» нацелился на хавбека «Валенсии» Карлоса Солера.

Как сообщает английская пресса, в услугах 23-летнего испанца заинтересован тренер «канониров» Микель Артета. Ожидается, что за Солера «Арсеналу» придется заплатить около 50 млн евро.

В этом сезоне Солер сыграл 27 матчей за «Валенсию», забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что летом «Валенсию» также может покинуть Ферран Торрес.