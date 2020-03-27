Ливерпуль нацелился на Феррана Торреса

«Ливерпуль» заинтересован полузащитником «Валенсии» Ферраном Торресом.

Ожидается, что английский клуб попробует купить 20-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Также интерес к Торресу проявляют «Реал» и «Барселона».

В этом сезоне испанец сыграл за «Валенсию» 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Торреса хочет купить «Ювентус».