Ливерпуль нацелился на Феррана Торреса

«Ливерпуль» заинтересован полузащитником «Валенсии» Ферраном Торресом.
Ожидается, что английский клуб попробует купить 20-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Также интерес к Торресу проявляют «Реал» и «Барселона».
В этом сезоне испанец сыграл за «Валенсию» 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Торреса хочет купить «Ювентус».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — The Boot Room
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.