Ювентус хочет купить 20-летнего хавбека Валенсии

«Ювентус» хочет усилить свой состав полузащитником «Валенсии» Ферраном Торресом.
Отметим, что футболиста также намерены купить «Реал» и «Барселона».
Как отмечает итальянская пресса, «Ювентус» попытается купить Торреса в летнее трансферное окно. Контракт футболиста с «Валенсией» истекает летом 2021 года.
В этом сезоне 20-летний испанец сыграл за «Валенсию» 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет купить Корентена Толиссо.
Источник — Tuttosport
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