Ювентус хочет купить 20-летнего хавбека Валенсии

«Ювентус» хочет усилить свой состав полузащитником «Валенсии» Ферраном Торресом.

Отметим, что футболиста также намерены купить «Реал» и «Барселона».

Как отмечает итальянская пресса, «Ювентус» попытается купить Торреса в летнее трансферное окно. Контракт футболиста с «Валенсией» истекает летом 2021 года.

В этом сезоне 20-летний испанец сыграл за «Валенсию» 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет купить Корентена Толиссо.