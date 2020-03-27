КАШТРУ: «Поездка в супермаркет более сложная, чем матч против Ман Сити»

Наставник «горняков» - о пандемии COVID-19

  • 27.03.2020 11:24
  • 1223 просмотра
  • 2 комментария
КАШТРУ: «Поездка в супермаркет более сложная, чем матч против Ман Сити»
© ФК Шахтер. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился собственными переживаниями относительно пандемии коронавируса, которая обрушилась на целый мир и привела к жесточайшему карантину во многих странах.

«Я проснулся, и это был какой-то другой день. Я знал, что это будет трудно понять. Меня с 11 лет беспокоили тренировки или матчи. Я уравновешивал себя в семье всякий раз, когда это требовалось, изо дня в день. Но сегодня, во время очевидных ограничений, этот день не является счастливым. Без мяча, без близких и в 4000 километров от Португалии…

Причины отсутствия счастья в основном заключаются в том, что многие страдают от вируса, который захватил мир, опустошил жизни, разлучил семьи и разрушил мировую экономику.

На протяжении многих лет мы были объединены идеей глобального мира, мы открыли свои границы и дали гигантское пространство, но экономическая жадность глобального мира забыла правила. Все пошло не так.

Это изменило лицо моей жизни, вашей, нашей, их, всего мира.

Что теперь?

Теперь нам остается ждать, что произойдет со многими из нас. Сколькие упадут и больше не поднимутся? Сколькие будут двигаться дальше? У скольких будет достоинство помочь тем, кто упал?

Возвращаясь к началу, да, я знал, что это будет бессмысленный день. Как бы я ни дисциплинировал себя, но мне не хватает подготовки, игры, видео по противнику, отчетов, обзоров нашей команды, планирования, предматчевого ожидания, соревновательного стресса, боли, радости побед, одиночества грусти во время поражений…

Я не знаю, когда все вернется на круги своя. Десять дней назад я думал о втором матче Лиги Европы и о встрече с киевским «Динамо». Сегодня я думаю о маске, дезинфицирующем средстве, мытье рук, и рискованной поездке в супермаркет, которая более кажется более сложной, чем игра против «Манчестер Сити» или «Аталанты». Как такое стало возможным?

Что с нами случилось? Почему?

Я знаю, что сейчас важно разрешить ситуацию, а не искать причины. Но время для этого должно наступить, не в последнюю очередь потому, что следующая эпидемия может начаться молча, и мы должны быть лучше подготовлены к ответным действиям.

Я измотан, измучен тем, что ничего не делаю. Мне говорят: «Смотрите фильмы, читайте, пишите, рисуйте…», но это не то, чего я хочу сейчас. Эти занятия хорошо, чтобы уравновесить меня, когда я работаю, а сейчас ничего из этого не делает меня счастливым. Я хочу тренироваться, играть, и я действительно очень, очень, очень, очень хочу, чтобы все, кто страдает, выздоравливали и возвращались к своим семьям.

Какая впечатляющая работоспособность сейчас у всех медицинских работников! Каким примером они являются для всего мира, проявляя решимость, любовь к ближнему, достоинство и честь. Это герои, которые рискуют своими жизнями, чтобы спасти других.

Надеюсь, что правительства разных стран мира никогда не забудут, что будущее человечества находится в руках этих людей, которые перед лицом пандемии и отсутствия вакцины, неустанно трудятся для спасения жизней.

Я не могу найти слов, чтобы описать свое восхищение и огромную благодарность.

Там, в провинции Траз-уж-Монтиш, где я родился, всегда говорили в таких случаях: СПАСИБО!».

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(8 голосов)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 27.03.2020 12:30
    0
    Каштру нормальный человек. Испортит его кротовня.
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.03.2020 11:31
    +2
    Красава!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.03.2020 11:31
    +2
    Красава!!!!!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 27.03.2020 12:30
    0
    Каштру нормальный человек. Испортит его кротовня.
    Ссылка
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