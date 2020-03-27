Топ-клубы Бундеслиги собрали деньги для поддержки других команд

«Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг» и «Байер» объявили, что жертвуют Немецкому футбольному союзу 20 миллионов евро на поддержку менее богатых клубов.

Союз сможет сам распорядиться средствами и выделить деньги тем, кто окажется в критической ситуации из-за остановки чемпионатов Германии по причине пандемии коронавируса.

Кроме того, названные 4 клуба отказываются от своей доли денег за телевизионные права, и эти средства пойдут на поддержку менее богатых команд.

«Хотелось бы дать клубам первой и второй Бундеслиг сигнал о том, что мы объединились во время сложной ситуации», - сказал Карл-Хайнц Румменигге, исполнительный директор «Баварии».

Ранее мюнхенский клуб сократил игрокам зарплату на 20%.