Умер бывший тренер сборной Франции

Известный в прошлом тренер Мишель Идальго скончался во Франции в возрасте 87 лет.
Сообщается, что француз умер по естественным причинам.
Идальго наиболее известен тем, что с 1976 по 1984 год тренировал национальную сборную Франции и привел ее к победе на чемпионате Европы-1984. Это был первый крупный трофей в истории сборной Франции.
Также Идальго тренировал «Марсель» с 1986 по 1991 год и сборную Республики Конго с 2004 по 2006 год.
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Источник — УЕФА
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