Умер бывший тренер сборной Франции

Мишель Идальго вместе с командой выигрывал чемпионат Европы-1984

  • 27.03.2020 09:15
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Умер бывший тренер сборной Франции
© Alchetron. Мишель Идальго

Известный в прошлом тренер Мишель Идальго скончался во Франции в возрасте 87 лет.

Сообщается, что француз умер по естественным причинам.

Идальго наиболее известен тем, что с 1976 по 1984 год тренировал национальную сборную Франции и привел ее к победе на чемпионате Европы-1984. Это был первый крупный трофей в истории сборной Франции.

Также Идальго тренировал «Марсель» с 1986 по 1991 год и сборную Республики Конго с 2004 по 2006 год. 

Ранее скончался бывший президент «Реала» Лоренцо Санс.

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Источник — УЕФА

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