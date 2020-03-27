Умер бывший тренер сборной Франции

Известный в прошлом тренер Мишель Идальго скончался во Франции в возрасте 87 лет.

Сообщается, что француз умер по естественным причинам.

Идальго наиболее известен тем, что с 1976 по 1984 год тренировал национальную сборную Франции и привел ее к победе на чемпионате Европы-1984. Это был первый крупный трофей в истории сборной Франции.

Также Идальго тренировал «Марсель» с 1986 по 1991 год и сборную Республики Конго с 2004 по 2006 год.

Ранее скончался бывший президент «Реала» Лоренцо Санс.