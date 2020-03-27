СЕДАН: «Зинченко строит карьеру киберспортсмена. Играет в CS:GO и FIFA»

Невеста Александра Зинченко Влада Седан в эфире программы #ЗалишайсязФутболом на телеканале «Футбол» рассказала, чем занимается футболист в Англии во время карантина.

- Саша буквально вчера рассказал, что улицы Манчестера патрулирует полиция в штатском. Они штрафуют людей за прогулку. Есть только четыре причины, по которым человек может выйти из дому: выход в супермаркет, аптеку, прогулка не более 2 часов и выезд на велосипеде. Если вы не в своем районе гуляете, вам не избежать штрафа.

- Как Саша живет без тебя в Англии?

- Я думаю, ему там не скучно. Он весьма азартный человек, несмотря на отсутствие футбола, он строит карьеру киберспортсмена - играет в CS и FIFA.

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