ВИДЕО. Как Зинченко забивает голы с передач Влады Седан

Английская Премьер-лига из-за пандемии приостановлена до 4 апреля

  • 18.03.2020 20:34
  • 1835 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Зинченко забивает голы с передач Влады Седан
© Instagram

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко во время карантина продолжает тренировки. Забивать голы полузащитнику сборной Украины точными передачи помогает его невеста Влада Седан.

Напомним, турнир английской Премьер-лиги из-за пандемии коронавируса приостановлен как минимум до 4 апреля.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Леонід Леонідович
      Леонід Леонідович, 18.03.2020 21:05
    0
    У ВСЕХ СПОРТ НОВОСТЕЙ ПАУЗА ПЕЧАТАЮТ ВСЮ УЙНЮ ПОДРЯД
    Ссылка
    Леонід Леонідович
      Леонід Леонідович, 18.03.2020 21:05
    0
    У ВСЕХ СПОРТ НОВОСТЕЙ ПАУЗА ПЕЧАТАЮТ ВСЮ УЙНЮ ПОДРЯД
    Ссылка
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