ВИДЕО. Как Зинченко забивает голы с передач Влады Седан

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко во время карантина продолжает тренировки. Забивать голы полузащитнику сборной Украины точными передачи помогает его невеста Влада Седан.
Напомним, турнир английской Премьер-лиги из-за пандемии коронавируса приостановлен как минимум до 4 апреля.
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