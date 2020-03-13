АПЛ будет приостановлена до 4-го апреля

Матчи английской Премьер-лиги и поединки, которые проходят под эгидой Английской футбольной лиги, будут приостановлены как минимум до 4-го апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Об этом сообщил журналист ВВС Дэн Роан.
Официально об этом решении объявят в ближайшее время. Оно было единогласно одобрено на заседании EFL, которое состоялось в пятницу, 13-го марта.
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Источник — Twitter
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