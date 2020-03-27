Микель АРТЕТА: «Было тяжело три дня. Высокая температура, сухой кашель»

Главный тренер «Арсенала» рассказал, как протекала коронавирусная болезнь

  • 27.03.2020 07:43
  • 527 просмотров
  • 0 комментариев
Микель АРТЕТА: «Было тяжело три дня. Высокая температура, сухой кашель»
© ФК Арсенал. Микель Артета

Наставник «Арсенала» Микель Артета, который вылечился от коронавируса, рассказал о симптомах болезни.

Напомним, что 13 марта у испанского специалиста обнаружили коронавирус. Артета и клуб находится в карантине.

«Сейчас я чувствую, что полностью выздоровел. Это правда, что, когда нам позвонили из клуба и сказали, что мы могли заразиться вирусом от владельца «Олимпиакоса», у меня уже появились симптомы. Я чувствовал, что в моём организме что-то не так.

С точки зрения симптомов, в моём случае вирус протекал обыкновенно. Три-четыре дня было тяжеловато, высоковатая температура, сухой кашель и дискомфорт в груди.

Сложность заключалась в том, что я живу не один, у меня дома трое детей, и я был обеспокоен. Моя жена и няня тоже прошли через это. Слава богу, у детей ничего не было. Теперь все мы в полном порядке», - сказал Артета.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Арсенал Лондон

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности