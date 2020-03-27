ФОНСЕКА: «В Риме чувствую себя в безопасности. У нас есть все необходимое»

Экс-главный тренер «Шахтера» рассказал о текущей ситуации в Италии

  • 27.03.2020 07:01
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ФОНСЕКА: «В Риме чувствую себя в безопасности. У нас есть все необходимое»
© ФК Рома. Паулу Фонсека

Наставник «Ромы» Паулу Фонсека заявил, что чувствует себя в безопасности в Риме, несмотря на тяжелую ситуацию в связи с пандемией коронавируса.

«Я выхожу только в супермаркет, за последние пять дней я был там только вчера. Здесь я чувствую себя в безопасности. Рим предлагает нам лучшие условия для решения проблем, у нас есть все необходимое.   

Сейчас я провожу больше времени с сыном и женой, чем в размышлениях о футболе», - сказал Фонсека.

Отметим, что всего в Италии коронавирусом заразились более 80 тысяч человек, 8 тысяч погибло.

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Источник — Football-Italia

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