Юрий ВЕРНИДУБ: «Чтобы построить команду, нужен как минимум год»

Наставник «Шахтера» из Солигорска – о начале работы в клубе

  • 26.03.2020 21:43
  • 347 просмотров
  • 0 комментариев
Юрий ВЕРНИДУБ: «Чтобы построить команду, нужен как минимум год»
© twitter.com/fcshakhterby

В первом туре чемпионата Беларуси «Шахтер» Солигорск Юрий Вернидуба проиграл «Торпедо» со счетом 0:1.

Украинский специалист заявил, что не сможет дать результат мгновенно:

«Не поверю, что может найтись тренер, который придет и за один год построит команду, которая добьется больших высот. Очень много будет зависеть от того, как будет поступать руководство: готово ли оно хотя бы небольшой, но срок потерпеть. Как минимум год.

Нужно сначала создать коллектив, а потом выполнять конкретные задачи. Хотя этого времени нет, и я это прекрасно понимаю. Я шел на те условия, которые мне предложили.

Мы будем делать все, чтобы в этом году сделать боеспособную команду, которая будет бороться за самое высокое место до конца – то, которое мы хотим занять – это чемпионство.

Я не тот человек, который будет цепляться за какие-то там заковырки в контракте, чтобы меня здесь держали или терпели. Если я увижу, что ничего не получается и есть проблемы, то я сам уйду, какой бы у меня контракт ни был бы подписан».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности