Юрий ВЕРНИДУБ: «Чтобы построить команду, нужен как минимум год»

В первом туре чемпионата Беларуси «Шахтер» Солигорск Юрий Вернидуба проиграл «Торпедо» со счетом 0:1.

Украинский специалист заявил, что не сможет дать результат мгновенно:

«Не поверю, что может найтись тренер, который придет и за один год построит команду, которая добьется больших высот. Очень много будет зависеть от того, как будет поступать руководство: готово ли оно хотя бы небольшой, но срок потерпеть. Как минимум год.

Нужно сначала создать коллектив, а потом выполнять конкретные задачи. Хотя этого времени нет, и я это прекрасно понимаю. Я шел на те условия, которые мне предложили.

Мы будем делать все, чтобы в этом году сделать боеспособную команду, которая будет бороться за самое высокое место до конца – то, которое мы хотим занять – это чемпионство.

Я не тот человек, который будет цепляться за какие-то там заковырки в контракте, чтобы меня здесь держали или терпели. Если я увижу, что ничего не получается и есть проблемы, то я сам уйду, какой бы у меня контракт ни был бы подписан».