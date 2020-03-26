Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Даже в это сложное время нужно проветриваться»

Но обязательно нужно соблюдать социальную дистанцию, считает бывший игрок сборной Украины

  • 26.03.2020 20:17
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Даже в это сложное время нужно проветриваться»
© Twitter. Евгений Левченко

42-летний экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко считает, что нужно «проветриваться» и во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Даже в это сложное время нужно «проветриваться». Только соблюдайте социальную дистанцию», — написал Левченко в Instagram.

Ранее Левченко раскритиковал Александра Алиева и Александра Усика за легкомысленное отношение к пандемии.

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Источник — Instagram

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