Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Даже в это сложное время нужно проветриваться»

42-летний экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко считает, что нужно «проветриваться» и во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Даже в это сложное время нужно «проветриваться». Только соблюдайте социальную дистанцию», — написал Левченко в Instagram.

Ранее Левченко раскритиковал Александра Алиева и Александра Усика за легкомысленное отношение к пандемии.