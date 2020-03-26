ВИДЕО. Кухня, музыка и футбол — Тайсон показал, что делает на карантине

32-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон показал, чем занимается во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Дома футболист готовит, слушает музыку и играет в футбольный симулятор.
«Домашняя команда. Сидим дома», — написал Тайсон в Instagram.
В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.
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Источник — Instagram
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