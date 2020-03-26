Блогери проти футболістів у турнірі з FIFA 20

Хто переможе

  • 26.03.2020 14:33
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Блогери проти футболістів у турнірі з FIFA 20

26 березня стартує Кубок по FIFA20, в якому візьмуть участь не тільки професійні футболісти, а й зірки, блогери та спортсмени.

У прямому ефірі ми побачимо, як гравці з джойстиками у руках змагатимуться один з одним у матчах на виліт, починаючи з 1/8 фіналу. У режимі віртуальної гри визначиться чемпіон турніру з призовим фондом у 5000 доларів.

Участь у Кубку вже підтвердили футболісти донецького Шахтаря, чернігівської Десни, донецького Олімпіка, полтавської Ворскли і луганської Зорі, а також добре знайомі своєю багатотисячною аудиторією Kyivstoner, Андрій Бєдняков, Олександр «Фоззі» Сидоренко, Олег Верняєв, Томаш Кудрявий і Пазич. Вишенькою на торті стане протистояння у турнірі прекрасних дівчат: матч між Дашею Астаф’євою і Олександрою Лободою!

Live-трансляції матчів дивіться на YouTube-каналі FootballHub, а все, що залишилося за кадром – у соціальних мережах учасників.

Експерти Parimatch вже оцінили шанси гравців у кожному матчі, а також назвали ім’я того, хто швидше за все переможе у фіналі – переходьте на лінію.

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Источник — Sport.ua

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