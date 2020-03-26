Фиорентина собирается выкупить Кутроне

22-летний форвард английского «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне, выступающий на правах аренды за «Фиорентину», может остаться в клубе из Флоренции.
Руководство «Фиорентины» рассматривает возможность выкупа прав на футболиста, тренерский штаб доволен форвардом.
Напомним, 14 марта Кутроне сдал положительный тест на коронавирус. В Серии А остановлены матчи турнира из-за пандемии.
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Источник — Sky Sports
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