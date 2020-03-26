Барселона нацелилась на Танги Ндомбеле

«Барселона» нацелилась на полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.
Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонский клуб ищет игрока на замену Артуро Видалю и Ивану Ракитичу, которые, скорее всего, летом покинут «Барселону».
Среди других вариантов - полузащитник «Наполи» Фабиен Руис.
Напомним, что Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» летом 2019 года из «Лиона». В этом сезоне он сыграл 27 матчей, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась о трансфере 19-летнего бразильского нападающего.
Источник — El Mundo Deportivo
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