Барселона нацелилась на Танги Ндомбеле

«Барселона» нацелилась на полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.

Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонский клуб ищет игрока на замену Артуро Видалю и Ивану Ракитичу, которые, скорее всего, летом покинут «Барселону».

Среди других вариантов - полузащитник «Наполи» Фабиен Руис.

Напомним, что Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» летом 2019 года из «Лиона». В этом сезоне он сыграл 27 матчей, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась о трансфере 19-летнего бразильского нападающего.