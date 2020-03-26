Барселона нацелилась на Танги Ндомбеле

Французский футболист может продолжить карьеру в Испании

  • 26.03.2020 13:21
  • 192 просмотра
  • 0 комментариев
Барселона нацелилась на Танги Ндомбеле
© FourFourTwo. Танги Ндомбеле

«Барселона» нацелилась на полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.

Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонский клуб ищет игрока на замену Артуро Видалю и Ивану Ракитичу, которые, скорее всего, летом покинут «Барселону».

Среди других вариантов - полузащитник «Наполи» Фабиен Руис.

Напомним, что Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» летом 2019 года из «Лиона». В этом сезоне он сыграл 27 матчей, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась о трансфере 19-летнего бразильского нападающего.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — El Mundo Deportivo

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности