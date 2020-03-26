Барселона купит 19-летнего бразильского нападающего

«Барселона» договорилась с «Сан-Паулу» о выкупе нападающего Густаво Майя.
Как сообщает Marca, каталонский клуб, выиграл борьбу за 19-летнего бразильца у «Ливерпуля» и «Атлетико».
За 70 процентов экономических прав на Майя «Барселона» заплатит 4,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила игрокам снизить зарплаты. Клуб ждет ответ.
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Источник — Marca
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