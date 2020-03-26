Игроки Барселоны отказались от понижения зарплаты

Клуб предложил сильно урезать зарплаты

  • 26.03.2020 12:53
  • 2087 просмотров
  • 5 комментариев
Игроки Барселоны отказались от понижения зарплаты
© AS

По информации испанских СМИ, игроки «Барселоны» отказались от предложения клуба урезать зарплату из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

При этом клуб предложил существенно урезать зарплаты - на 50-70%. Хотя в той же «Баварии» футболисты согласовали уменьшение зарплат на 20%.

Сообщается, что футбольной команде готов сделать послабления, тогда как, например, баскетбольной «Барселоне» предложили на время кризиса уменьшить зарплату сразу на 70%.

Несмотря на отказ игроков, клуб имеет право в одностороннем порядке уменьшить зарплаты, что позволяет закон о чрезвычайном положении, введенном в Испании.

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Источник — As.com

(8 голосов)

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Комментарии
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 26.03.2020 13:56
    0
    Archie FireLion, 26.03.2020 13:18
    Зажрались. С их то доходами, могли бы 1-3 месяца пересидеть. Новая яхта или феррари может подождать.
    ну там клуб тоже не бедствует... так что вполне может платить
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.03.2020 13:35
    +1
    Archie FireLion, 26.03.2020 13:18
    Зажрались. С их то доходами, могли бы 1-3 месяца пересидеть. Новая яхта или феррари может подождать.
    А если ипотека или мобильник новый взяли?
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 26.03.2020 13:18
    0
    Зажрались. С их то доходами, могли бы 1-3 месяца пересидеть. Новая яхта или феррари может подождать.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 26.03.2020 13:06
    -1
    Trollface, 26.03.2020 12:57
    Месси и так не доволен положением. А тут еще и обрежут.
    это ж не Израиль... не обрежут, не ссы
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 26.03.2020 12:57
    -3
    Месси и так не доволен положением. А тут еще и обрежут.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.03.2020 13:35
    +1
    Archie FireLion, 26.03.2020 13:18
    Зажрались. С их то доходами, могли бы 1-3 месяца пересидеть. Новая яхта или феррари может подождать.
    А если ипотека или мобильник новый взяли?
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 26.03.2020 13:56
    0
    Archie FireLion, 26.03.2020 13:18
    Зажрались. С их то доходами, могли бы 1-3 месяца пересидеть. Новая яхта или феррари может подождать.
    ну там клуб тоже не бедствует... так что вполне может платить
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 26.03.2020 13:18
    0
    Зажрались. С их то доходами, могли бы 1-3 месяца пересидеть. Новая яхта или феррари может подождать.
    Ссылка
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