Игроки Барселоны отказались от понижения зарплаты

По информации испанских СМИ, игроки «Барселоны» отказались от предложения клуба урезать зарплату из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

При этом клуб предложил существенно урезать зарплаты - на 50-70%. Хотя в той же «Баварии» футболисты согласовали уменьшение зарплат на 20%.

Сообщается, что футбольной команде готов сделать послабления, тогда как, например, баскетбольной «Барселоне» предложили на время кризиса уменьшить зарплату сразу на 70%.

Несмотря на отказ игроков, клуб имеет право в одностороннем порядке уменьшить зарплаты, что позволяет закон о чрезвычайном положении, введенном в Испании.