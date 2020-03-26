Игроки Барселоны отказались от понижения зарплаты

По информации испанских СМИ, игроки «Барселоны» отказались от предложения клуба урезать зарплату из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
При этом клуб предложил существенно урезать зарплаты - на 50-70%. Хотя в той же «Баварии» футболисты согласовали уменьшение зарплат на 20%.
Сообщается, что футбольной команде готов сделать послабления, тогда как, например, баскетбольной «Барселоне» предложили на время кризиса уменьшить зарплату сразу на 70%.
Несмотря на отказ игроков, клуб имеет право в одностороннем порядке уменьшить зарплаты, что позволяет закон о чрезвычайном положении, введенном в Испании.
Источник — As.com
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