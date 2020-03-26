Игроки команды Бундеслиги полностью отказались от зарплаты

Игроки скромной команды Бундеслиги «Унион» Берлин полностью отказались от своих зарплат на время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, чтобы клуб мог продолжить существование.

«Футболисты первой команды отказались от своих зарплат. Другие работники клуба согласовали частичное сокращение зарплат до возобновления матчей Бундеслиги», - гласит заявление клуба.

«Унион» хорошо проводит дебютный сезон в элите чемпионата Германии, занимая сейчас 11-е место.

Ранее игроки «Баварии» согласовали уменьшение зарплат на 20%.