Бавария хочет выкупить Ивана Перишича

«Бавария» намерена выкупить полузащитника Ивана Перишича, который клуб арендовал у «Интера».
Как сообщает итальянская пресса, мюнхенцы хотят осуществить трансфер футболиста в конце сезона. В сделку по Перишичу «Бавария» готова включить своего хавбека Корентена Толиссо.
В этом сезоне Перишич сыграл 22 матча за «Баварию», забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Бавария» предложит Сане пятилетний контракт.
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Источник — Calciomercato
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