Александр БАБИЧ: «2 место УПЛ можно разыграть в матче на нейтральном поле»

Наставник «Мариуполя» предложил свой вариант завершения сезона

  • 26.03.2020 11:33
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  • 2 комментария
Александр БАБИЧ: «2 место УПЛ можно разыграть в матче на нейтральном поле»
© fcmariupol.com

Пандемия коронавируса может не позволить УПЛ доиграть чемпионат, а также провести матчи Кубка Украины. Наставник «Мариуполя» Александр Бабич считает, что ряд вопросов может снять матчами на нейтральных полях.

«Ясно, что 1-е место уже не разыгрывается, чемпион есть. Главный вопрос - 2-е место. Самое мудрое решение, перемотав пленку назад, было завершить после 22-х туров. Это было бы самое мудрое решение, учитывая то, как вирус развивался в других странах. Но, сыграв 23-й тур, есть прецедент, что нужно доигрывать - со зрителями или без».

«Определить 2-3 место? Возможно, стоит сделать один матч на нейтральном поле».

«Кубок Украины? Возможно, какой-то формат финала четырех. Кубок нужно доиграть. Мини-турнир, полуфинал и финал на нейтральном поле в течение 4-х дней», - сказал Бабич.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 26.03.2020 11:58
    -1
    Заря и так фактически на нейтральном поле проводить свои домашние матчи. Так что нефига.
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    Геннадий Мотовиловец
      Геннадий Мотовиловец, 26.03.2020 11:55
    +1
    Хотілось би почути думки президентів Динамо та Зорі, з цього приводу...тренерів...
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    Геннадий Мотовиловец
      Геннадий Мотовиловец, 26.03.2020 11:55
    +1
    Хотілось би почути думки президентів Динамо та Зорі, з цього приводу...тренерів...
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