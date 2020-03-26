Александр БАБИЧ: «2 место УПЛ можно разыграть в матче на нейтральном поле»

Пандемия коронавируса может не позволить УПЛ доиграть чемпионат, а также провести матчи Кубка Украины. Наставник «Мариуполя» Александр Бабич считает, что ряд вопросов может снять матчами на нейтральных полях.

«Ясно, что 1-е место уже не разыгрывается, чемпион есть. Главный вопрос - 2-е место. Самое мудрое решение, перемотав пленку назад, было завершить после 22-х туров. Это было бы самое мудрое решение, учитывая то, как вирус развивался в других странах. Но, сыграв 23-й тур, есть прецедент, что нужно доигрывать - со зрителями или без».

«Определить 2-3 место? Возможно, стоит сделать один матч на нейтральном поле».

«Кубок Украины? Возможно, какой-то формат финала четырех. Кубок нужно доиграть. Мини-турнир, полуфинал и финал на нейтральном поле в течение 4-х дней», - сказал Бабич.