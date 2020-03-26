Тоттенхэм хочет подписать Диего Година

«Тоттенхэм» намерен усилить линию защиты игроком «Интера» Диего Годином.
Как сообщает английская пресса, миланский клуб готов отпустить 34-летнего игрока. В «Тоттенхэме» же ищут опытного футболиста в центр защиты.
В этом сезоне Годин сыграл 25 матчей за «Интер» и отдал 1 голевую передачу.
Также Годин интересен «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет подписать Криса Смоллинга.
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Источник — Daily Mirror
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