Арсенал, Тоттенхэм и Эвертон поборются за Смоллинга

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, который играет на правах аренды за «Рому», заинтересовал три английских клуба.

Футболиста сборной Англии хотят подписать «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Римляне хотят оставить игрока у себя на постоянной основе.

В этом сезоне Смоллинг провел 27 матчей за «Рому», забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Смоллинг не прочь остаться в «Роме».