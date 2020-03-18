Арсенал, Тоттенхэм и Эвертон поборются за Смоллинга

Защитник «Ромы» заинтересовал три английских клуба

  • 18.03.2020 08:41
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Арсенал, Тоттенхэм и Эвертон поборются за Смоллинга
© ФК Рома. Крис Смоллинг

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, который играет на правах аренды за «Рому», заинтересовал три английских клуба.

Футболиста сборной Англии хотят подписать «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Римляне хотят оставить игрока у себя на постоянной основе.

В этом сезоне Смоллинг провел 27 матчей за «Рому», забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. 

Ранее сообщалось, что Смоллинг не прочь остаться в «Роме».

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Источник — Todomercadoweb

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