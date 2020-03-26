В Италии нацелены закончить сезон. Готовы играть в августе

Федерация футбола не хочет отменять чемпионат

  • 26.03.2020 11:13
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В Италии нацелены закончить сезон. Готовы играть в августе

В Италии, которая сейчас больше всех пострадала от пандемии коронавируса, пока не хотят отказываться от доигровки чемпионата и готовы проводить матчи даже в августе.

Об этом рассказал президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

«Отмена всего сезона станет моим личным поражением. Мы сделаем все, чтобы доиграть чемпионат. Пусть даже в июле, в августе. Будем говорить об этом с УЕФА».

«Отмена чемпионата - очень негативный сценарий. Пока будет возможность, мы не станем рассматривать такие варианты», - сказал Гравина.

Ранее сообщалось, что на вопросе об отмене или продолжении сезона Серии A возник конфликт между «Лацио» и «Ювентусом».

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Источник — Football-Italia

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