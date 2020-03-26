Виталий РЕВА: «За год Пятов наберет еще больше вратарского опыта»

Тренер голкиперов молодежной сборной Украины Виталий Рева считает, что перенос Евро-2020 никак не повлияет на уровень игры лучшего украинского вратаря Андрея Пятова.



— Говорят, что для капитана сборной Украины Андрея Пятова, как и еще для некоторых футболистов, перенос Евро-2020 не есть хорошо. Вы согласны?

— Я недавно встречал интервью Пятова, где он сказал, что заканчивать карьеру не собирается и свое место в сборной просто так никому не отдаст. На этом, думаю, тему можно закрыть, ведь в высоком профессионализме Андрея никто не сомневается.

Да и ситуацию эту изменить никак нельзя, ее нужно принять и дальше работать. За год Андрей Пятов наберет еще больше вратарского опыта и слабее точно не станет.

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