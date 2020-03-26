Виталий РЕВА: «Лунин уже готов для первой сборной»

Тренер голкиперов молодежной сборной Украины Виталий Рева оценил перспективы голкипера «Овьедо» Андрея Лунина.

— В молодежке, по всей видимости, уже забыли о существовании Лунина?

— И да, и нет (улыбается). В минувшем отборочном цикле у молодежной сборной была возможность использовать этого голкипера, но на данный момент в своем амплуа он является одним из основных игроков национальной команды. За младшие сборные Лунин свое уже отыграл – это нормальная ситуация. Никто не станет отрицать, что Андрей уже готов для первой команды страны. Теперь опыт в молодежке получают другие исполнители, а выбор у нас достаточный.



— Какими вам видятся перспективы Лунина в Реале?

— В ближайшем будущем заиграть там будет сложно. Таким клубам нужны вратари с именем, и неслучайно за Тибо Куртуа в Мадриде заплатили огромные деньги. Нашему голкиперу нужно еще время, чтобы оббиться в испанском футболе, набраться определенного опыта. Я надеюсь, что у него все получится, работать он умеет. Шанс у Андрея появится наверняка.



— Можете назвать его сильные качества?

— Психологическая устойчивость, постоянная готовность к работе, игра ногами, хорошая школа. Важно, что Лунин уже в раннем возрасте начал выступать в Премьер-лиге. Помогло то, что он спокойно относился к допущенным ошибкам, а их поначалу хватало. Про вратарей, в хорошем смысле, часто говорят – присутствует легкая отмороженность (улыбается). Вот это как раз про Андрея. Впрочем, самое главное его качество, на мой взгляд, это умение читать игру, предвосхищать ситуацию. Он не прижимается к воротам, старается действовать на выходах, на перехватах – как вверху, так и внизу. Нужно учитывать и поведение в быту – тут тоже все хорошо. Словом, будущее у него хорошее.

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