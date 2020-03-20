Лунин рассказал, у кого в Реале самый сильный удар

21-летний украинский вратарь Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», рассказал, у кого из футболистов «сливочных» самый сильный удар.

«Из «Реала» это — Бэйл. У него «змея» летит. У Вальверде сильный удар, у Каземиро — пушка. Много футболистов, на самом деле», — рассказал Лунин.

Во второй половине текущего сезона Лунин защищает цвета «Овьедо» на правах аренды.