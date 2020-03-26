Судьба Уимблдона решится на следующей неделе

Организаторы Уимблдона сообщили, что на данный момент продолжается детальная оценка всех сценариев, включая отсрочку и отмену турнира из-за вспышки COVID-19.



На следующей неделе Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета проведет экстренное собрание. Единственное исключение – проведение соревнований без зрителей рассматриваться не будет.



Отметим, что Уимблдон запланирован на 29 июня - 12 июля.



Ранее на осень был перенесен Ролан Гаррос.