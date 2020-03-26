Судьба Уимблдона решится на следующей неделе

Организаторы Уимблдона сообщили, что на данный момент продолжается детальная оценка всех сценариев, включая отсрочку и отмену турнира из-за вспышки COVID-19.
На следующей неделе Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета проведет экстренное собрание. Единственное исключение – проведение соревнований без зрителей рассматриваться не будет.
Отметим, что Уимблдон запланирован на 29 июня - 12 июля.
Ранее на осень был перенесен Ролан Гаррос.
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Источник — Wimbledon
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