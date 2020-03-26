Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Не считаю наш чемпионат унылым»

Полузащитник «Динамо» – о том, почему люди перестали ходить на стадион

  • 26.03.2020 09:33
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Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Не считаю наш чемпионат унылым»
© ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал, почему в Украине так мало людей ходит смотреть футбол на стадионе.

– В Швеции, Польши или Чехии футбол хуже, но на стадионах много людей. В Украине футбол лучше, но людей меньше. Почему? 
– Еще 5 лет назад был другой чемпионат по уровню иностранцев и накалу. Не считаю наш чемпионат унылым, есть классные матчи, много голов, много моментов. Уровень хоть и упал, но хорошие украинцы все равно остались. У меня друг в Чехии играет, говорит, что УПЛ посильнее будет. За Беларусь вообще не говорю. Вот с «Зарей» в Швеции играли с «Эстерсундом». Стадион был забит полностью. Это они на матч с «Зарей» пришли. 

– Чего вам не хватает на трибунах как зрителю? 
– Не хватает людей. Если бы были люди, то была бы совсем другая атмосфера. Можно же делать праздник. Собрать семью, пойти на футбол. И качество игры будет другое, чем при пустых трибунах. Нужно прикладывать усилия, чтобы люди шли на стадион. 

– Когда едете на матчи еврокубков, понимаете – это другая планета? 
– Это как другой мир, как другой вид спорта. Весь стадион поет, кричит. Особенно в Испании люди реагируют на каждый момент – аж мурашки по коже. Ради таких моментов стоит работать над собой, из кожи вон лезть, чтобы попасть на тот уровень. 

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Источник — Трибуна

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