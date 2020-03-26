Мануэль НОЙЕР: «Понижение зарплаты? Без проблем. Игроки должны соглашаться»

В «Баварии» уже согласились

  • 26.03.2020 09:11
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Мануэль НОЙЕР: «Понижение зарплаты? Без проблем. Игроки должны соглашаться»
© Reuters

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер считает, что футболисты должны идти на сокращение зарплат в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее игроки команды согласовали с клубом понижение зарплаты на 20%, чтобы «Бавария» могла выполнять обязательства перед другими работниками.

«В «Баварии» работает тысяча человек, и все они выполняют важную работу. Как команда, мы хотим быть уверены, что они обеспечены, поэтому согласились на снижение зарплаты».

«Без проблем. Футболисты в любой ситуации - привилегированная группа, и мы должны соглашаться с необходимостью сокращения зарплаты в такое время», - считает Нойер.

Подобные переговоры с игроками ведут и другие клубы Европы.

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Источник — As.com

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