Мануэль НОЙЕР: «Понижение зарплаты? Без проблем. Игроки должны соглашаться»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер считает, что футболисты должны идти на сокращение зарплат в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее игроки команды согласовали с клубом понижение зарплаты на 20%, чтобы «Бавария» могла выполнять обязательства перед другими работниками.

«В «Баварии» работает тысяча человек, и все они выполняют важную работу. Как команда, мы хотим быть уверены, что они обеспечены, поэтому согласились на снижение зарплаты».

«Без проблем. Футболисты в любой ситуации - привилегированная группа, и мы должны соглашаться с необходимостью сокращения зарплаты в такое время», - считает Нойер.

Подобные переговоры с игроками ведут и другие клубы Европы.