Экс-президент Юве: «Роналду уехал к матери, а сам делает фото у бассейна»

Джованни Коболли Джильи считает, что туринцы зря отпустили футболистов

  • 26.03.2020 07:49
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  • 1 комментарий
Экс-президент Юве: «Роналду уехал к матери, а сам делает фото у бассейна»
© Инстаграм Криштиану Роналду

Бывший президент туринского «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал Криштиану Роналду и других футболистов туринского клуба за отъезд из Италии во время пандемии коронавируса.

«Ситуация в «Ювентусе» усложнилась, когда уехал Роналду. Он сказал, что едет к матери, а сам только и делает, что фотографируется у огромного бассейна. 

Была сделана уступка для Роналду, потом Игуаин также поехал к своей матери, кто-то еще отправился то туда, то сюда, и ситуация ухудшилась. Они все должны были остаться в расположении «Ювентуса», как и игроки «Интера», – рассказал Джильи в эфире Radio Punto Nuovo.

Напомним, 3 марта у матери Криштиану случился инсульт. Чемпионат Италии приостановлен с 10 марта, после возвращения в Италию футболистам придется пройти двухнедельный карантин.

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Источник — Tuttojuve

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Комментарии
    Zeppelin
      Zeppelin, 26.03.2020 09:00
    0
    Может конечно интервью вырвано из контекста, но логики тут ноль. Он что должен был делать фото с матерью после инсульта и какой смысл оставаться в пораженной вирусом Италии, если все равно карантин и нужна самоизоляция дома
    Ссылка
    Zeppelin
      Zeppelin, 26.03.2020 09:00
    0
    Может конечно интервью вырвано из контекста, но логики тут ноль. Он что должен был делать фото с матерью после инсульта и какой смысл оставаться в пораженной вирусом Италии, если все равно карантин и нужна самоизоляция дома
    Ссылка
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