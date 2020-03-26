Экс-президент Юве: «Роналду уехал к матери, а сам делает фото у бассейна»

Бывший президент туринского «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал Криштиану Роналду и других футболистов туринского клуба за отъезд из Италии во время пандемии коронавируса.

«Ситуация в «Ювентусе» усложнилась, когда уехал Роналду. Он сказал, что едет к матери, а сам только и делает, что фотографируется у огромного бассейна.

Была сделана уступка для Роналду, потом Игуаин также поехал к своей матери, кто-то еще отправился то туда, то сюда, и ситуация ухудшилась. Они все должны были остаться в расположении «Ювентуса», как и игроки «Интера», – рассказал Джильи в эфире Radio Punto Nuovo.

Напомним, 3 марта у матери Криштиану случился инсульт. Чемпионат Италии приостановлен с 10 марта, после возвращения в Италию футболистам придется пройти двухнедельный карантин.