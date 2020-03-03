Роналду срочно вылетел на Мадейру

Во вторник утром мать Криштиану Роналду – Долорес Авейру поместили в больницу Мадейры с подозрением на инсульт.

По информации TVI, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в экстренном порядке на личном самолете отправился на родину. Самолет португальца должен приземлиться на Мадейре вечером.

Отметим, что в среду, 4 марта, «Ювентус» проведет ответный матч 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом». Очевидно, Роналду в этом поединке не сыграет.