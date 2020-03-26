Денис АРЕНДАРУК: «В Польше маски тоже быстро раскупают»

Бывший игрок донецкого «Шахтера», «Руха» и «Мариуполя» Денис Арендарук, который сейчас выступает за «Пяст», рассказал о ситуации с коронавирусом в Польше.
— У нас карантин, но пока неизвестно, до какого числа. Пока остается ждать и надеяться, что привычная и футбольная жизнь вернется как можно быстрее.
— Как обстановка в городе?
— Все закрыто. Что касается масок, то тут в этом плане спокойнее. Хотя их тоже быстро раскупают, но потом и привозят сразу. С этим никаких проблем.
— Форму удается самостоятельно поддерживать?
— Да, есть программа, по которой занимаюсь самостоятельно. Нельзя тратить ни одного дня впустую.
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Источник — zbirna.com
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