АРЕНДАРУК: «Рассматривал варианты, чтобы уехать в зарубежный чемпионат»

Бывший игрок донецкого «Шахтера», «Руха» и «Мариуполя» Денис Арендарук рассказал, как состоялся его переход в польский «Пяст».

— В начале марта ты подписал контракт с польским Пястом. Как возник этот вариант?

— Рассматривал варианты, чтобы уехать в зарубежный чемпионат. Мне позвонил агент и предложил вариант с Пястом. От этой команды поступило конкретное предложение, поэтому мы и подписали контракт.

— Были другие предложения продолжения карьеры?

— Да, были контакты с командами из Польши, Венгрии и России.

— Последней твоей командой в Украине был любительский Рубикон. Не сделал шаг назад за это время?

— Нет. Я благодарен президенту этого клуба. Он с пониманием отнесся к моей ситуации. Мне надо было набрать кондиции. Постоянные тренировки и игровая практика помогли мне в Рубиконе. Хотя это и любительская команда, но тренировки у нас были на профессиональном уровне. Конечно, это не Премьер-Лига, но и далеко не аматорская лига.