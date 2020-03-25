АРЕНДАРУК: «Рассматривал варианты, чтобы уехать в зарубежный чемпионат»

Бывший игрок донецкого «Шахтера», «Руха» и «Мариуполя» Денис Арендарук рассказал, как состоялся его переход в польский «Пяст».
— В начале марта ты подписал контракт с польским Пястом. Как возник этот вариант?
— Рассматривал варианты, чтобы уехать в зарубежный чемпионат. Мне позвонил агент и предложил вариант с Пястом. От этой команды поступило конкретное предложение, поэтому мы и подписали контракт.
— Были другие предложения продолжения карьеры?
— Да, были контакты с командами из Польши, Венгрии и России.
— Последней твоей командой в Украине был любительский Рубикон. Не сделал шаг назад за это время?
— Нет. Я благодарен президенту этого клуба. Он с пониманием отнесся к моей ситуации. Мне надо было набрать кондиции. Постоянные тренировки и игровая практика помогли мне в Рубиконе. Хотя это и любительская команда, но тренировки у нас были на профессиональном уровне. Конечно, это не Премьер-Лига, но и далеко не аматорская лига.
Источник — zbirna.com
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