Эмерсону не нравятся тренировки Лэмпарда

25-летний левый защитник лондонского «Челси» Эмерсон летом может покинуть английский клуб. Он имеет вариант трудоустройства в туринском «Ювентусе».

По данным источника, Эмерсону не нравится тренировочный процесс лондонцев, который организовал наставник Фрэнк Лэмпард.

Отметим, что в этом розыгрыше Премьер-лиги Эмерсон провел за «Челси» 14 матчей и заработал три предупреждения.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать Тальяфико.