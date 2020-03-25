Эмерсону не нравятся тренировки Лэмпарда

25-летний левый защитник лондонского «Челси» Эмерсон летом может покинуть английский клуб. Он имеет вариант трудоустройства в туринском «Ювентусе».
По данным источника, Эмерсону не нравится тренировочный процесс лондонцев, который организовал наставник Фрэнк Лэмпард.
Отметим, что в этом розыгрыше Премьер-лиги Эмерсон провел за «Челси» 14 матчей и заработал три предупреждения.
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать Тальяфико.
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Источник — Daily Express
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