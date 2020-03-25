Челси хочет подписать Тальяфико

Лондонский «Челси» готов сделать предложение амстердамскому «Аяксу» относительно трансфера защитника Николаса Тальяфико.

По данным источника, 27-летний аргентинец является одной из главных целей лондонцев на летнее трансферное окно. Трансферная стоимость левого защитника оценивается в 35 миллионов евро.

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов Тальяфико провел 24 матча, в которых забил три гола и отдал четыре передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» отпустил Виллиана в Бразилию.