Челси отпустил Виллиана в Бразилию

Хавбек «Челси» Виллиан, несмотря на пандемию коронавируса, прилетел в Бразилию. Покинуть Лондон игроку разрешили в клубе.

Напомним, что игроки и тренеры «Челси» находятся на карантине из-за того, что у игрока команды Каллума Хадсона-Одои был выявлен коронавирус.

Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои уже вылечился.