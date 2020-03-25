Челси отпустил Виллиана в Бразилию

Хавбек «Челси» Виллиан, несмотря на пандемию коронавируса, прилетел в Бразилию. Покинуть Лондон игроку разрешили в клубе.
Напомним, что игроки и тренеры «Челси» находятся на карантине из-за того, что у игрока команды Каллума Хадсона-Одои был выявлен коронавирус.
Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои уже вылечился.
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Источник — Goal.com
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