Хадсон-Одои выздоровел и начал тренироваться индивидуально

Полузащитник «Челси» оправился от коронавируса

  • 24.03.2020 12:25
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Хадсон-Одои выздоровел и начал тренироваться индивидуально
© Skysports.com. Каллум Хадсон-Одои

19-летний хавбек «Челси» Каллум Хадсон-Одои выздоровел после заражения коронавирусом. 

Как сообщает пресс-служба клуба, футболист чувствует себя хорошо, он уже начал тренироваться в домашних условиях, чтобы набрать форму.

Напомним, что 13 марта Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус.

В этом сезоне он провел 25 матчей за «Челси», забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

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Источник — ФК Челси

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