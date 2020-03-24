Хадсон-Одои выздоровел и начал тренироваться индивидуально

19-летний хавбек «Челси» Каллум Хадсон-Одои выздоровел после заражения коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба клуба, футболист чувствует себя хорошо, он уже начал тренироваться в домашних условиях, чтобы набрать форму.
Напомним, что 13 марта Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус.
В этом сезоне он провел 25 матчей за «Челси», забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.
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Источник — ФК Челси
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