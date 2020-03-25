Ибрагимович мог перейти зимой в Лидс

38-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович вел переговоры о своем трансфере в «Лидс» в зимнее окно.
«Я довольно конкретно общался с Ибрагимовичем. Он мог стать для нас решающим усилением, но предпочел перейти в «Милан». Он был со мной честен и открыт», - сказал совладелец клуба, выступающего в Чемпионшипе Андреа Радриццани.
Напомним, после окончания контракта с клубом МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимович присоединился к «Милану», сыграв за это время 10 матчей (4 гола, 1 ассист).
Ранее сообщалось, что Ибрагимович летом может завершить карьеру.
Источник — Sky Sports
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