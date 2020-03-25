18-летний игрок Шальке заинтересовал три топ-клуба АПЛ

18-летний защитник гельзенкирхенского «Шальке» Малик Тиав заинтересовал три топ-клуба английской Премьер-лиги.
По данным источника, на перспективного игрока претендуют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».
Тиав уже дебютировал за «Шальке», заменив Джонджо Кенни в матче против Хоффенхайма (1:1) седьмого марта.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» ищет усиление на позицию Зинченко.
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Источник — Daily Mail
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