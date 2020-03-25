Манчестер Сити ищет усиление на позицию Зинченко

Сейчас «Манчестер Сити» просматривает трех кандидатов на позицию левого защитника, на которой выступает украинец Александр Зинченко.

В шорт-листе чемпионов Англии – Давид Алаба из «Баварии», Бен Чиллуэл из «Лестера» и Алекс Теллес из «Порту».

Кроме Зинченко, сейчас в распоряжении «Манчестер Сити» на позицию левого защитника также есть Бенжамен Менди.

Ранее сообщалось о том, что Рахим Стерлинг может покинуть «Манчестер Сити».