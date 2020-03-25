Мудрик мог перейти в Монако за 5 миллионов евро

Монегаски отказались от трансфера из-за личных качеств игрока

  • 25.03.2020 17:45
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Мудрик мог перейти в Монако за 5 миллионов евро
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик мог оказаться в «Монако».

Игрок впечатлил монегасков своей игрой в Юношеской лиге УЕФА сезона 2018/2019.

«Монако» давал за Мудрика 5 миллионов евро, но в последний момент отказался от трансфера. В клубе посчитали, что характер игрока помешает ему раскрыть свой потенциал.

Ранее сообщалось о том, что Мудриком интересуется «Рома».

В нынешнем сезоне Мудрик не провел ни одного матча за основу «Шахтера». Стоимость игрока сейчас оценивается в 200 тысяч евро.

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Источник — Футбол 24

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