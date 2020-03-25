Мудрик мог перейти в Монако за 5 миллионов евро

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик мог оказаться в «Монако».
Игрок впечатлил монегасков своей игрой в Юношеской лиге УЕФА сезона 2018/2019.
«Монако» давал за Мудрика 5 миллионов евро, но в последний момент отказался от трансфера. В клубе посчитали, что характер игрока помешает ему раскрыть свой потенциал.
Ранее сообщалось о том, что Мудриком интересуется «Рома».
В нынешнем сезоне Мудрик не провел ни одного матча за основу «Шахтера». Стоимость игрока сейчас оценивается в 200 тысяч евро.
Источник — Футбол 24
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