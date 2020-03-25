Наполи запретил игрокам покидать Италию

Вчера «Наполи» отказался от идеи возобновить тренировки в самый разгар пандемии коронавируса.

Некоторые легионеры «Наполи» хотели воспользоваться этим и покинуть Италию, но клуб запретил им это делать.

В случае, если футболисты покинут Италию, им придется пройти 2-недельный карантин. Это затруднит возможность возобновления тренировок «Наполи» в будущем.