Серию А могут расширить до 22 клубов из-за коронавируса

По итогам нынешнего сезона в Серию В может не вылететь ни один клуб

  • 25.03.2020 15:48
  • 222 просмотра
  • 0 комментариев
Серию А могут расширить до 22 клубов из-за коронавируса

Сезон в Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса, и пока не известно, будет ли возобновлен вообще.

Сейчас клубы Серии А обсуждают, какие результаты чемпионата зафиксировать как итоговые, если сезон так и не будет доигран.

Некоторые клубы предлагают отменить вылет худших команд в Серию В по итогам сезона. В то же время, в элитный дивизион поднимутся два лучших клуба Серии В.

Из-за этого Серия А сезона 2020/2021 может быть расширена до 22 команд. В следующие два года из элиты будут вылетать по 4 клуба вместо 3, и к лету 2022 года Серия А вернется к привычному формату с 20 командами.

Ранее сообщалось о том, что клубы Серии А потеряют 720 млн евро, если чемпионат не будет доигран.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности