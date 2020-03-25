Серию А могут расширить до 22 клубов из-за коронавируса

Сезон в Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса, и пока не известно, будет ли возобновлен вообще.

Сейчас клубы Серии А обсуждают, какие результаты чемпионата зафиксировать как итоговые, если сезон так и не будет доигран.

Некоторые клубы предлагают отменить вылет худших команд в Серию В по итогам сезона. В то же время, в элитный дивизион поднимутся два лучших клуба Серии В.

Из-за этого Серия А сезона 2020/2021 может быть расширена до 22 команд. В следующие два года из элиты будут вылетать по 4 клуба вместо 3, и к лету 2022 года Серия А вернется к привычному формату с 20 командами.

Ранее сообщалось о том, что клубы Серии А потеряют 720 млн евро, если чемпионат не будет доигран.