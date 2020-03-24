Клубы Серии А потеряют 720 млн евро, если не доиграют чемпионат

На данный момент итальянская Серия А приостановлена из-за коронавируса. Когда сезон будет возобновлен, и случится ли это вообще, пока не известно.
Уже подсчитано, что клубы Серии А суммарно потеряют 720 млн евро, если сезон не будет доигран. В эту сумму входят недополученные доходы от реализации телевизионных прав, матчей и продажи атрибутики.
Чтобы клубы смогли справиться с этими экономическими трудностями, Лига обратится к правительству Италии с просьбой послабить некоторые ограничения: снова разрешить букмекерам спонсировать клубы, облегчить условия строительства и реконструкции стадионов.
Эту инициативу будут обсуждать президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина и министр спорта Винченцо Спадафора.
На данный момент в Италии зафиксировано почти 70 тысяч случаев заражения коронавирусом. 6820 человек погибли.
Источник — Football-Italia
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