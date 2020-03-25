ФОТО. Динамо Минск зазывает к себе Месси, Роналду и других звезд

«Динамо» Минск, пользуясь ситуацией с приостановкой всех ведущих чемпионатов Европы, приглашает к себе Лионеля Месси, Криштиану Роналду и других звезд.
«Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете. А что, если Лео и Криш все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними ещё парочка крутых ребят? Мы готовы», - сообщил клуб.
🇧🇾🔝⚽ Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете ⠀ 😎 На днях @alexgleb говорил о том, что весь мир теперь имеет волшебную возможность познакомиться с #footby 😻 А что, если Лео и Криш все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними ещё парочка крутых ребят? Мы готовы! ⠀ #fcdm1927 #football #messi #cr7 #футбол #лучшаялигамира
Источник — Sport.ua
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