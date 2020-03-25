ФОТО. Динамо Минск зазывает к себе Месси, Роналду и других звезд

«Динамо» Минск, пользуясь ситуацией с приостановкой всех ведущих чемпионатов Европы, приглашает к себе Лионеля Месси, Криштиану Роналду и других звезд.

«Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете. А что, если Лео и Криш все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними ещё парочка крутых ребят? Мы готовы», - сообщил клуб.